Artistik, Akrobatik, Clowns

Zu Gast ist das „Elabö – Artistik & Theater“. Mit einer Choreographie aus atemberaubender Hand-auf-Hand-Akrobatik und urkomischem Slapstick-Theater wird gesprungen, geklettert, manipuliert, balanciert und sich gegenseitig in die Luft katapultiert. Lea Mäuer bietet Luftartistik und Handstandakrobatik. Ein Stuhl, ein Körper, ein gemeinsames Spiel im Rhythmus der Musik – Lea Mäuer verbindet in ihrer Nummer tänzerische und akrobatische Elemente mit der hohen Kunst des Equilibre, dem Handstand.

Auf einem Hochrad in einer Zwangsjacke gefesselt

Das Theater „Labaaz“ mit Aziza Bouizedkane und Sebastian Utecht präsentiert Clowneskes und Musikalisches. Facettenreich und ausdrucksstark interpretieren sie ihre Lieder und stolpern dabei zielsicher immer tiefer ins eigene Chaos. Matthias Romir: Als Schwarzclown, Ausnahmejongleur und Absur­dist präsentiert er ein Sammelsurium kurioser Einfälle und bekennt sich zu großen Gefühlen und noch größeren Schuhen. Mit zwei linken Händen und einem falschen Fuß stolpert er durch das Geschehen, während er ganz nebenbei die Gesetze der Schwerkraft und der Logik außer Kraft setzt. Heiko Lingemann ist als Möchtegern-Superheld bekannt. Er ist ein menschlicher Held, der am Ende seiner modernen Clownshow in der Realität erwacht – auf einem Hochrad sitzend, gefesselt in einer Zwangsjacke.

Eintrittskarten im Vorverkauf sichern und zwei Euro sparen

Eintrittskarten sind ab sofort in Weilmünster bei Schreibwaren Hirschhäuser und bei der Gemeindekasse sowie im Hofladen Rathsberger Hof in Ernsthausen erhältlich. Die Tickets kosten im Vorverkauf 15 Euro und an der Abendkasse 17 Euro. Kinder und Jugendliche zahlen acht Euro. Reservierungen sind unter Tel. (06472) 8310834 (Anrufbeantworter) sowie per E-Mail an kulturbueroweilmuenster(at)web.de möglich.

Für Gruppen ab acht Personen sind per E-Mail an kulturbueroweilmuenster(at)web.de auch Tischreservierungen möglich. In diesem Fall sind die Nummern der im Vorverkauf erworbenen Eintrittskarten anzugeben. (red)