Asse mit Anfängern unterwegs

Um 10 Uhr fällt am Sport- und Modehaus Kaps in Oberbiel der Startschuss. Zielschluss ist gegen 16 Uhr.

Der Marathon führt die Läufer auf den Distanzen 10, 21 und 42 Kilometer durch das Lahntal. Für Nordic-Walker werden Strecken über 10 und 21 Kilometer angeboten. Seit Jahren ist der Kaps-Marathon ein Geheimtipp in der Szene.

Ebenso familiär wie hochprofessionell

Echte Marathon-Asse gehen gemeinsam mit absoluten Beginnern auf die Strecke. So genießen routinierte Laufprofis aus ganz Deutschland die familiäre, aber hochprofessionelle Organisation des Marathons, während sich Einsteigern ein angenehmes und zwangloses Umfeld bietet.

Die Veranstalter sorgen für Streckenmarkierung, Streckensicherung, Rettungsdienst, medizinische Erstversorgung sowie Verpflegung an der Strecke mit Getränken und Früchten.

Geehrt werden die schnellsten drei Teilnehmer jeder Disziplin. Zudem erhält jeder Teilnehmer eine Urkunde und ein Präsent. Teilnehmen kann jeder, jedoch benötigen Teilnehmer unter 18 Jahren eine Einverständniserklärung eines Erziehungsberechtigten.

Wer sich bis zum 17. Mai anmeldet, zahlt zehn Euro Startgeld (inklusive Chip-Karte).

Danach sind noch Direktanmeldungen vor Ort am Veranstaltungstag für 12,50 Euro möglich. Die Startnummernausgabe erfolgt am Veranstaltungstag ab 8.30 Uhr im Sport- und Modehaus Kaps in Oberbiel.

Weitere Infos und die Anmeldung zum Herunterladen gibt´s unter www.sporthaus-kaps.de im Netz. (red)