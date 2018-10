Assekurata-Rating: LVM erhält Bestnoten

Insbesondere in den für ihre Kunden entscheidenden Teilkategorien „Sicherheit“ und „Kundenorientierung“ überzeugten LVM a.G. und LVM-Leben und erhielten hier jeweils die Note „exzellent“. Bestnoten erzielte auch LVM-Kranken unter anderem für die exzellente Sicherheitslage und Beitragsstabilität, die im Bereich der privaten Krankenversicherer eines der zentralen Qualitätsmerkmale darstellt.

Diese Bewertung erfreut auch Frank Waldschmidt. Der Versicherungsfachmann und sein Team sind seit fünf Jahren Ansprechpartner im Raum Dillenburg für Fragen rund um Versicherungen und Finanzierungen.

Zu den Leistungen der Experten gehört eine umfassende Beratung und Analyse bezüglich der derzeitigen und zukünftigen Versorgungssituation des Kunden. „Familiär und unkompliziert beraten wir in allen Bereichen und in allen Lebensphasen zu den Themen Versicherung, Vorsorge und Finanzen“, sagt Frank Waldschmidt, dessen Agentur ihren Sitz in der Maibachstraße in Dillenburg hat.

Natürlich vermittelt er auch Autoversicherungen. Auch hier gab es Lob für die LVM. Sie erhielt im Fairness-Ranking der Zeitschrift „Focus Money“ die Auszeichnung „Fairster Kfz-Versicherer“.

Rund 3,5 Millionen Kunden mit knapp 11,6 Millionen Verträgen vertrauen der LVM Versicherung. Sie gehört mit 3,5 Milliarden Euro Beitragseinnahmen sowie Kapitalanlagen von über 19 Milliarden Euro zu den 20 führenden Versicherungsgruppen in Deutschland. Kundenservice vor Ort bieten die rund 2300 Vertrauensleute – darunter Frank Waldschmidt – mit ihren über 4800 Mitarbeitern in den bundesweit vertretenen LVM-Versicherungsagenturen, unterstützt von 3700 Mitarbeitern in der Unternehmenszentrale in Münster. (red)