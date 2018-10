Aßlar bleibt eine „Fairtrade-Stadt“

Weiterhin werden alle fünf Kriterien der Fairtrade-Towns-Kampagne erfüllt. 2014 wurde die Auszeichnung erstmals durch „Transfer“ verliehen und seither baut die Kommune ihr Engagement weiter aus. „Die Bestätigung der Auszeichnung ist ein schönes Zeugnis für die nachhaltige Verankerung des fairen Handels in unserer Stadt“, sagte Esch.

„Ich bin stolz, dass Aßlar dem internationalen Netzwerk der Fairtrade-Towns angehört, und wir setzen uns weiterhin mit viel Elan dafür ein, den fairen Handel auf lokaler Ebene zu fördern“, erklärte der Bürgermeister

„Global denken, lokal handeln“

Eine Steuerungsgruppe koordiniert alle Aktivitäten. In Geschäften und gastronomischen Betrieben werden Produkte aus fairem Handel angeboten. Auch darüber hinaus ist das Engagement vielseitig. So gibt es einen Info-Stand beim Stadtfest, beim Emmeliusmarkt am Weltladen und im REWE-Center. „Wir verstehen die Auszeichnung als Motivation und Aufforderung für weiterführendes Engagement“, erklärte Apfelstedt.

Geplant sind Projekte zur öffentlichen Präsentation und in der Kooperation mit den Schulen. Die Fairtrade Towns-Kampage bietet der Stadt Aßlar auch konkrete Handlungsoptionen zur Umsetzung der nachhaltigen Entwicklungsziele der Vereinten Nationen. Unter dem Motto „Global denken, lokal handeln“ leistet die Stadt Aßlar mit ihrem Engagement einen wichtigen Beitrag. Aßlar ist eine von mehr als 540 Fairtrade Towns in Deutschland. Das globale Netzwerk umfasst mehr als 2000 Fairtrade-Towns in insgesamt 36 Ländern. (hp)