Aßlarer Schüler besuchen Andalusien

Almeria/Aßlar Im Rahmen der fünften Austauschbegegnung haben 13 Spanischschüler der Jahrgangsstufen 8, 9 und 10 der Alexander-von-Humboldt-Schule Aßlar mit Lehrer Juan Cano Martínez und Begleiter Florian Weisbarth eine ereignisreiche Woche in Andalusien verbracht. Gemeinsam mit den Schülern der Sekundarschule Santa Maria del Aguila in El Ejido (Almeria) konnten die Aßlarer ihre im Unterricht erworbenen Sprachkenntnisse erweitern. Höhepunkte waren der Besuch der Alhambra in Granada und des Museums für Archäologie in Almeria. (red/Foto: privat)