Aßlarer (fast) im Weltall

Mit ihren Lehrern Brigitte Boeder und George Kaba nahmen sie unter der Anleitung von Studenten der Technischen Universität Einblicke in den Stand der Forschung und durften selbst experimentieren.

Zunächst erhielten die Gymnasiasten Informationen über die Forschungsgebiete des DLR, das als Forschungszentrum der Bundesrepublik für Luft- und Raumfahrt sowie Energietechnik, Verkehr und Sicherheit fungiert. Zu seinen Aufgaben zählt im Wesentlichen die Erforschung von Erde und Sonnensystem sowie die Entwicklung nachhaltiger und umweltverträglicher Technologien.

Nun konnten die Schüler mit Erimenten wissenschaftliche Erkenntnisse gewinnen. So wurde unter Einsatz von Hochgeschwindigkeitskameras die Schwerelosigkeit sichtbar gemacht. Freude bereitete das Programmieren von Legorobotern, die Aufgaben lösen mussten. Beeindruckt zeigten sich die Schüler von einem Experiment mit Titandraht, das das Materialgedächtnis bestimmter Stoffe veranschaulichte. Einsatz findet diese Technik etwa in der Medizin. Über Luftfahrt erfuhren die Jugendlichen, welche Kräfte dort wirken und machten in einem Wasserkreislauf Strömungseigenschaften wie etwa den Auftrieb sichtbar .

Aus dem Alltag von Astro-Alex

Es folgte ein Vortrag über das Leben und Arbeiten auf der Raumstation ISS, wo sich zurzeit der deutsche Astronaut Alexander Gerst aufhält. Die Schüler hatten viele Fragen.

„Die Themen waren interessant, wir haben gute Einblicke in aktuelle Forschungsprojekte bekommen und all das war kombiniert mit praktischem Arbeiten“, so eine begeisterte Zehntklässlerin nach der Exkursion, die einen weiteren Baustein im Konzept der Begabtenförderung der Alexander-von-Humboldt-Schule darstellt. (red)