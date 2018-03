Atemlos bis nach Bethlehem

„Bei diesem Stück, das ist das Tolle, spielt jeder von euch eine Rolle. Hier zählt nicht arm, hier zählt nicht reich, vor Gott, da sind wir alle gleich.“ Mit diesen Worten führte Paul Walter in Gedichtform in die Weihnachtsgeschichte von Helmut G. Müller ein. Überraschend für die Gottesdienstbesucher stand zunächst die Rollenverteilung auf dem Plan. Den „Josef“ wollte zunächst aber keiner spielen.

Die Kinder verstanden es, die Suche nach einem Josef-Darsteller gekonnt in Szene zu setzen. Sie zogen in Erwägung, diese Rolle auf einen Vater oder sogar Opa zu übertragen oder vielleicht ein Krippenspiel mit einer alleinerziehenden Mama aufzuführen. Doch schließlich fand sich noch ein Freiwilliger für „Josef“. Damit nahm das Krippenspiel vor wechselnden, selbst gestalteten Kulissen seinen Lauf.

Gänsehautatmosphäre in der dunklen Kirche

Stolz verkündete der Bote des Kaisers Augustus das Gebot zum Eintrag in die Steuerliste, wonach sich Maria und Josef nach Bethlehem begaben. Für Gänsehautatmosphäre war dabei gesorgt, denn der Weg führte durch das abgedunkelte Kirchenschiff. Dazu sang Solistin Lea Happel den Song „Atemlos durch die Nacht“ von Helene Fischer.

Eindrucksvoll war auch das Erscheinen der Heiligen Drei Könige und ihre Dialoge über den geheimnisvollen Stern sowie über Wissenschaft, Geist und Lehre. Caspar merkte dabei an: „Ich möchte so einem kleinen Bobbelchen auch gerne mal in die Augen schauen.“

„Ein Hoch auf uns“ sangen die Hirten bei der Rollenverteilung und gaben später am Feuer sitzend einen Einblick in ihr Leben. Sie stellten fest: „Die Reichen fressen sich den Bauch voll Speck und wir hungern, sind für die da oben nur der letzte Dreck.“ Die Verkündigung durch den Engel brachte letztendlich auch die Freude in das Hirtenleben und führte die „Heilige Familie“ an der Krippe in Bethlehem zusammen.

Mit traditionellen Weihnachtsliedern – darunter „Wir sagen Euch an, den lieben Advent“ und „Tochter Zion“ – stimmten die Gottesdienstbesucher unter Orgelbegleitung von Günter Koch in die Weihnachtsfreude ein und sparten nicht mit Applaus für die Inszenierung. Viel Lob erhielten die Kinder auch von Pfarrerin Annika Panzer. (hlp)