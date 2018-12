Auch Omas haben mal gespielt

Lotta ist sieben Jahre alt. Trotz der Fülle an Spielzeug ist es ihr aber heute sehr,

sehr langweilig. Was für ein Glück, dass die Uroma zu Besuch ist. „Uromi, was soll

ich spielen?“ ruft Lotta und trottet in die Küche. „Ja, aber Lottchen, du hast doch

so viele schöne Spielsachen!“ wundert die sich, „spiel doch mal mit ...“ – „Uromi“,

unterbricht Lotte sie, „mit was hast du eigentlich gespielt als du ein kleines

Mädchen warst?“. Über das Gesicht ihrer Uroma huscht ein Lächeln. „Mit einem

Brummkreisel“, antwortet sie. „Mit einem Brumm-Was?“ fragt Lotta und die Uroma fängt

an, zu erzählen. Von ihrem Brummkreisel, von ihrer einzigen Puppe und dem

dazugehörenden Puppenwagen, vom Teddybär ihres kleinen Bruders und den bemalten

Holzklötzen, die ein Märchen-Motiv ergaben, wenn man sie richtig zusammensetzte.

„Und mehr Spielzeug hattet ihr nicht?“ fragt Lotta verblüfft. „Doch“, schmunzelt die

Uroma, „einen eigenen Ball hatte noch jeder von uns.“

Auch wenig kann viel sein

Tja, vor fast 90 Jahren sah es in deutschen Kinderzimmern tatsächlich etwas anders

aus als heute. In der Regel mussten sich mehrere Geschwister ein Zimmer teilen und

dies wurde überdies hauptsächlich zum Schlafen und weniger zum Spielen genutzt.

Gespielt wurde meistens im Freien, zusammen mit all den anderen Kindern, die in der

gleichen Straße wohnten. Die wenigen Spielsachen, die zur Verfügung standen, mussten

fantasievoll genutzt werden. Wer einen Ball besaß, brachte ihn mit.

Beliebt bei Mädchen waren Wurfspiele, bei denen der Ball an eine Hauswand geworfen und wieder aufgefangen wurde. Dazwischen allerdings musste man zum Beispiel zweimal in die Hände klatschen, sich einmal blitzschnell im Kreis drehen oder ähnliche Übungen

absolvieren. Fiel der Ball zu Boden, war das nächste Kind an der Reihe. Die Jungs

spielten auch damals schon am liebsten Fußball, manchmal musste jedoch in

Ermangelung eines Balles eine leere Blechdose herhalten, was dem Spieleifer keinen

Abbruch tat.

Der Ball ist ein ewiger und unveränderter Klassiker unter den Spielzeugen. Ein

anderer Klassiker sind Puppen und hier unterscheiden sich die Modelle von heute

allerdings deutlich von den Modellen vor 100 Jahren. Bis Mitte 1950 wurden Puppen

aus hartem Celluloid gefertigt, statt kämmbarer „echter“ Haare waren auch diese aus

Celluloid und lediglich auf dem Puppenkopf modelliert. Weil diese Puppen schnell zu

Bruch gingen, musste man vorsichtig mit ihnen umgehen und weil sie sehr starr waren,

konnte man sie weder knuddeln, noch mit ins Bett nehmen. Sie waren weder biegbar,

noch konnten sie sprechen und die wenigen Puppenkleider wurden meist von den Mamas

oder Omas selbst genäht.

Gehütet wie ein Schatz

Heute wie damals beliebt waren auch Puppenhäuser. Da es zu jener Zeit aber noch

keine Massenproduktion gab und ihre Herstellung damit recht aufwändig war, galten

sie als etwas Besonderes und Wertvolles und wurden gut gehütet. In vielen Fällen

holte man sie nur zur Weihnachtszeit vom Speicher. Durch diese „künstliche

Verknappung“ erschienen sie immer wieder aufs Neue begehrenswert und die Kinder

konnten sich praktischerweise in der nächsten Weihnachtzeit fast so über das

Puppenhaus freuen, als wäre es ein erstmaliges Geschenk! Ähnlich verhielt es sich

auch mit der Dampfmaschine, dem Dampfschiff oder der Dampfeisenbahn, die sich zwar

viele Buben sehnlichst wünschten, aber aus Kostengründen nur selten bekamen.

Oft blieben es Spielzeuge mehr zum Anschauen als zum täglichen Spielen. Zudem blieben

viele dieser Spielsachen Kindern aus großbürgerlichen Elternhäusern vorbehalten,

denn sie waren Anfang des 20. Jahrhunderts rar und teuer. Einen kleinen Holzkreisel,

den man mit einer Peitschenschnur antreiben konnte, ein Säckchen mit Murmeln, um

damit auf dem Gehweg „Schussern“ zu spielen oder ein einfaches Kartenspiel besaßen

dagegen fast alle Kinder. Sie können jetzt – zumindest gedanklich – gerne einmal das

Experiment wagen und sich vorstellen, wie Ihre Kinder reagieren, wenn sie einige

Tage lang ausschließlich Ball, Kreisel, Murmel und Springseil zur Verfügung hätten.

Na, wie fühlt sich das an?

Mit der Erfindung des Metallbaukastens, die ebenfalls in den Anfang des 20.

Jahrhunderts fällt, konnten Kinder plötzlich eigene Konstruktionen wie einen Kran,

ein Flugzeug oder ein Auto zusammenbauen und zum kleinen Tüftler werden. Aber auch

viele heute noch beliebte Brettspiele hatten jetzt ihre Geburtsstunde: Monopoly kam

1904, Mensch ärgere dich nicht 1907 auf den Markt.

Begehrtes Blech

Mit der Verwendung neuer Materialien veränderte sich der Spielzeugmarkt drastisch.

Im Gegensatz zum heutigen Spielzeug, das zum großen Teil aus Kunststoff ist und mit

Elektronik gepimpt, wurde das frühere Spielzeug vor allem aus Holz oder Blech

angefertigt und konnte, wenn überhaupt, nur mit einer einfachen Mechanik aufwarten.

Da gab es beispielsweise den trommelnden Blechaffen, hüpfende Blechfrösche oder den

bereits erwähnten Brummkreisel, der beim Drehen summte und tönte. Heute werden viele

dieser Spielsachen von Sammlern geliebt und dementsprechend auch zu Sammlerpreisen

gehandelt. Ob man das im Jahr 2090 von einem blinkenden Lichtschwert aus Plastik

auch einmal wird sagen können?

Der Holzwurm in Wetzlar: Spielparadies für Groß und Klein

„Holzwurm“ steht seit über 30 Jahren für Qualität, Auswahl und gute Beratung

„Holzwurm“, das Fachgeschäft für Spielwaren und Geschenke: Rita Denk bietet zusammen

mit ihrer Tochter, Geschäftsführerin Nicole Legite, ein breites und qualitativ

hochwertiges Sortiment im Herzen der Wetzlarer Altstadt an.

Das Fachgeschäft ist seit mehr als 30 Jahren gefragte Anlaufstelle, wenn es darum

geht, nicht nur Kinder, sondern auch Erwachsene mit Spielen und Spielzeugen zu

erfreuen.

„Wir führen Premium-Marken wie Brio, Sigikid, Käthe Kruse, NIC oder Steiff und haben

von der Holzeisenbahn über Schach- und Gesellschaftsspiele bis zu Kinderbüchern eine

breit aufgestellte Produktpalette“, fasst Rita Denk das schier unerschöpfliche

Repertoire an Spielsachen zusammen, das auf zwei Ebenen im „Holzwurm“ angeboten

wird. Hier finden Puppenmuttis ebenso alles, was das Herz begehrt, wie kleine

Forscher und Entdecker.

Die einzigartige Spielzeugwelt präsentiert bewährte Klassiker und ausgesuchte

Neuheiten, es gibt kreativ-lehrreiche und fantasievoll-verspielte Angebote. Vom Baby

bis zum Jugendlichen findet jede Altersgruppe etwas.

Kontakt: Holzwurm, Silhöfer Straße 4, 35578 Wetzlar, (0 64 41) 4 61 47, www.holzwurm-wetzlar.de