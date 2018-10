Auch die „Ehebrecherbibel“ wird gezeigt

In seinem Grußwort würdigt der Bürgermeister, was durch die Druckerkunst alles bewegt werden konnte. Die Gutenberg-Presse gehört zu einer Ausstellung unter dem Titel „HisStory – Das Christentum verändert die Welt“, die noch bis zum Sonntag, 28. Oktober, zu sehen ist. Sie stellt auf 25 Schautafeln die Geschichte des Christentums in den vergangenen 2000 Jahren dar.

Rund 600 Exponate vom Kettenhemd über Bibelausgaben und Mönchskutten sind zu sehen

Rund 600 Exponate vom Kettenhemd der Ritter über historische Ausgaben der Bibel und Mönchskutten bis hin zu einer Stabkirche aus Streichhölzern. Eine besondere Kuriosität bildet eine Bibel aus dem Jahr 1731, die heute als Fehldruck gilt. In der Cansteinischen Bibelgesellschaft war diese Übersetzung erschienen, die heute als Ehebrecherbibel bezeichnet wird. Darin hatte sich ein Fehler eingeschlichen, denn beim 7. Gebot steht: „Du sollst ehebrechen“. Richtig wäre gewesen: „Du sollst nicht ehebrechen“.

Die Ausstellung bietet ein weiteres Bonbon: An den Tafeln hängen Würfel, die Errungenschaften zeigen, die der christliche Glaube gebracht hat. So weisen die abnehmbaren Würfel auf Begriffe hin wie Vergebung der Sünden, Nächstenliebe, Pädagogik, Waisenhäuser, Ablehnung von Selbsttötung und andere hin.

Zu den 90 Gästen der Ausstellungseröffnung gehörten auch Ortsvorsteher Burkhard Döpp und der Waldsolmser Chronist Rolf Bangel, der die 25. Tafel zur Geschichte des Christentums in Kröffelbach erstellt hat.

Die Predigt von Pastor Matthias Ackermann zur Eröffnung zeigte am Beispiel des Apostels Paulus, wie die christliche Botschaft einen Menschen veränderte, dessen Wirken fortan die Geschichte mitprägte. In vielen Bereichen habe das Christentum das Leben und die Gesellschaft geprägt. So gründe sich die Präambel des Grundgesetzes auf der Bibel, in der es heißt: „Die Würde des Menschen ist unantastbar“. Auf den ersten Seiten der Bibel werde berichtet, dass Gott den Menschen als sein Ebenbild geschaffen habe. Deshalb sei das Leben wertvoll. Auch der Umgang mit Kranken, Armen, behinderten Menschen und die Würde der Frau seien zurückzuführen auf das christliche Menschenbild. Die Schautafeln verschweigen auch nicht dunkle Zeiten wie etwa die Kreuzzüge. „Wo Menschen nah am Glauben geblieben sind, haben sie viel Gutes bewirkt“, so Ackermann.

Noch bis Sonntag, 28. Oktober, jeweils von 17 bis 21 Uhr, am Sonntag nur bis 17 Uhr, ist die Ausstellung unter dem Thema „HisStory – Das Christentum verändert die Welt“ im Dorfgemeinschaftshaus Kröffelbach (Kraftsolmser Straße 18) zu sehen.

Begleitend zur Ausstellung gibt es mehrere Vorträge. Am Donnerstag, 25. Oktober, und Freitag, 26. Oktober, jeweils um 19.30 Uhr wird der Theologe Markus Wäsch (Dillenburg) zu den Themen „Ich kann nicht mehr glauben, weil Christen mich enttäuscht haben“ und „Ich kann nicht mehr glauben, weil es so viele Religionen gibt und ich nicht weiß, welche Recht hat“ sprechen.

Die Ausstellung wird am Sonntag, 28. Oktober, um 10.30 Uhr mit Roland Denner von der Organisation ReachAcross (Gießen) mit einem Gottesdienst beendet. Der Eintritt ist frei. Kontakt: Martin Ebert, (0 60 85) 18 14 oder E-Mail hisstory(at)efg-kroeffelbach.de.