Auch die Rückseiten beachten

Der 30 mal 39 Zentimeter große Lebenshilfe-Kalender enthält neben dem Titel zwölf farbige Monatsblätter mit Kalendarium und ein Blatt mit sieben Kalendermotiven, die als Postkarten heraus trennbar sind. Zum Preis von 13,90 Euro (zuzüglich Porto und Verpackung) ist der Kalender bestellbar bei der Bundesvereinigung Lebenshilfe, Raiffeisenstraße 18, 35 043 Marburg, E-Mail: vertrieb(at)lebenshilfe.de. Der Erlös kommt der Lebenshilfe-Arbeit für Menschen mit geistiger Behinderung zugute. Die Kalenderbilder sind auch im Internet unter lebenshilfe.de zu finden.

Am liebsten möchte man die Monate des nächsten Jahres ein wenig durcheinanderwirbeln und schon im Januar in das April-Motiv "Mediterrane Landschaft" eintauchen. Aber ein Kalender soll für Ordnung sorgen, und so hat jeder Monat des "SEH-WEISEN"-Kalenders der Bundesvereinigung Lebenshilfe ein besonderes Kunstwerk parat.

Die Künstler mit geistiger oder Lern-Behinderung nehmen den Betrachter mit in ihren Alltag, ihre Träume und in ihre Gefühlswelt. Wie etwa Brita Boll aus Berlin, von der das Kalender-Titelbild "Kraft" stammt, eine Frau, farbenfroh geschminkt, mit wilden Locken und einer Blume im Vordergrund.

Für die Kreativen mit geistiger Behinderung ist die Anerkennung ihrer Arbeiten ein wichtiger Baustein für ihr Selbstvertrauen. Mit den Kunstwerken soll eine Brücke entstehen zwischen Menschen mit und ohne Behinderung. Bei den "SEH-WEISEN" lohnt ein Blick auf die Rückseiten der Kalenderblätter. Dort melden sich die Künstler selbst zu Wort und gewähren einen Einblick in ihr Leben. (red)