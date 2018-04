Auch jüngere Kunden finden E-Antrieb cool

Die Fraktion derjenigen, die ohne technische Unterstützung radeln wollen, die bei einer Steigung ihre Beinmuskeln schmerzhaft spüren wollen, verringert sich tagtäglich.

Das kann unter anderem Stefan Dörr bestätigen, der seit drei Jahren die Bike Factory in Dillenburg-Frohnhausen betreibt. Bei der Käuferschicht jenseits der 50 greife nahezu jeder durchgängig zu Zweirädern mit E-Antrieb. Auch die Jüngeren, die Aktiven zwischen 20 und 30 Jahren, interessieren sich mehr und mehr für Trekking-, Cross- und Mountainbikes, die mit elektrischem Antrieb ausgestattet sind.

Dörr registrierte sogar bei Kinderfahrrädern erste Nachfragen nach E-Antrieb.

Der Vormarsch des E-Bikes bedeutet auch für die Händler eine enorme Umstellung. So hat die Beratungstätigkeit erheblich zugenommen. Das ist verständlich, weiß Stefan Dörr. Wenn es um eine im Schnitt 2500 bis 3500 Euro teure Anschaffung geht, will der Kunde natürlich noch genauer über das Produkt informiert werden. Auch die an den Rädern verbaute Technik bedarf zeitintensiver Erläuterung.

Hinzu kommen die Beratung zu den Themen Service und Zubehör. (red)