Gießen (maj). Der Geschäftsführer des Science-Centers "Phaeno" in Wolfsburg, Michel Junge, nimmt heute, 11. November, auf Beutelspachers Sofa Platz. In dem Gespräch geht es um Fragen wie: Wie bringt man wissenschaftliche Phänomene einem großen Publikum nahe? Wie viel Spaß darf und wie viel Ernst muss sein? Was sollen die Besucher bei einem Besuch lernen? Der Eintritt beträgt 5 Euro, Studierende, Schüler und Inhaber der MathematikumCard frei.