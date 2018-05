Auf Entdeckung  in der Altstadt

Bad Laasphe Eine nächtliche Erkundungstour durch die Altstadt von Bad Laasphe mit dem „Hillerberger Franz“ alias Frank Fischer steht am Donnerstag, 7. Juni, auf dem Programm. Los geht es um 20 Uhr am Altstadtbrunnen (Königstraße). Der Franz, ein alter Wittgensteiner „Muffelkopp“, berichtet über die Geschichte der Lahn- und Lachsstadt. Die Teilnahme kostet vier Euro. Anmeldungen nimmt bis zum 6. Juni, 17.30 Uhr, die TKS Bad Laasphe unter (0 27 52) 8 98 und per E-Mail an info(at)tourismus-badlaasphe.de entgegen. (red)