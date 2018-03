Auf Ostern einstimmen

Dillenburg-Donsbach Der Arbeitskreis „Alte Schmiede Donsbach“ lädt zur Osterausstellung für Sonntag, 18. März, in die Museumsscheune nach Donsbach ein. Geöffnet hat die Ausstellung am Samstag von 14 bis 18 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr.

Die Gäste dürfen sich auf moderne, farbenfrohe und frische Blumengestecke sowie Karten, Modeschmuck, Dekoartikel und innovative Ideen zum Thema „Ostern“ freuen.

Zudem können die Besucher bei selbst gebackenen Torten, frischen Waffeln und Kaffee Freunde treffen sowie mit anderen Gästen plauschen. (red)