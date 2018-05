Auf Schusters Rappen unterwegs

Bevor die Routen jedoch endgültig markiert werden, sollen die einzelnen Wandertouren im Laufe des Jahres zum Kennenlernen und Ausprobieren probegewandert werden.

Pfingstmontag, 21. Mai: Wanderung D1 „Allendorf-Hohenfels-Rimberg-Damshausen“, Start ist um 9.30 Uhr am Dorfgemeinschaftshaus Allendorf.

Fronleichnam, 31. Mai: Wanderung D2 „Damshausen-Herzhausen“, Start ist um 9.30 Uhr am Fußballplatz in Damshausen in der Ortsmitte.

Für Verpflegung während und nach der Tour ist gesorgt.

Um besser planen zu können, wird um Anmeldung per E-Mail an die Adresse wanderungen(at)dautphetal.de gebeten. (red)