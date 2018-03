Auf Tempur schlafen und Geld sparen

Bis 31. März erhalten Kunden einen Nachlass beim Kauf einer Tempur-Matratze, der je nach Größe der Matratze variiert. Auch auf den Zweimotorigen Tellerrahmen Premium Flex 2000 von Tempur gibt es Rabatt.

Als Sahnehäubchen erhält jeder Kunde, der eine Matratze und den Tellerrahmen in Kombination kauft, eine Umtauschgarantie von 100 Tagen. Das heißt, auch nach 100 Tagen kann der Kunde Matratze und Tellerrahmen in ein anderes Modell der Firma Tempur wechseln. Das ist eine zusätzliche Sicherheit, keinen Fehlkauf zu tätigen.

„Lassen Sie sich im Bettenhaus Herborn, kostenlos und ganz unverbindlich beraten“, so die Inhaber Christian und Jasmin Geil. In dieser Beratung werde individuell und persönlich auf Bedürfnisse und Schlafgewohnheiten der Kunden eingegangen. „Nutzen Sie die Gelegenheit, die neuen Entwicklungen in Sachen Betten und Matratzen kennenzulernen. Lassen Sie sich vom Fachberater auch das Tempur-Boxspringbett demonstrieren und erleben Sie Boxspring - made by Tempur“ so Christian Geil.

Das Bettenhaus Herborn steht seinen Kunden als qualifiziertes Premium-Fachgeschäft zu allen Fragen

der Aktion gesunder Rücken (AGR) rund um den gesunden, erholsamen und rückengerechten Schlaf zur Verfügung. Ergänzend werden neben Tempur natürlich auch Matratzen, Motorrahmen und Schlafsysteme anderer Hersteller, wie Lattoflex oder Röwa präsentiert.

Kombination von Tempur kaufen und 100-Tage-Umtauschgarantie sichern

Als besonderes Highlight führt das Bettenhaus Herborn „die Königin der Alpen“ – Zirbenholzbetten aus massiver, geölter Zirbe aus den bayerischen und österreichischen Alpen sowie als „starken Gegenpol“, Betten aus massivem, 250 Jahre altem Eiche-Altholz.

Das Bettenhaus Herborn ist montags bis freitags von 9.30 bis 18 Uhr sowie samstags von 9.30 bis 13 Uhr geöffnet. Beratungstermine können gerne auch vorab telefonisch vereinbart werden.

Kontakt: Das Bettenhaus Herborn, Christian und Jasmin Geil GbR, Sandweg 4, 35745 Herborn, (0 27 72) 5 72 99 33, www.dasbettenhaus-herborn.de.

