Auf dem Dach parken und einkaufen

Künftig laden 1490 Quadratmeter Verkaufsfläche in den Lebensmittelvollsortimenter ebenso ein wie eine Bäckerei und ein Blumenladen. Damit zieht weiteres Leben in das neue Limburger Stadtquartier „Klostergärten“ ein. In dem Laden gibt es Platz für ein breites Sortiment von rund 12 000 Artikeln. Geführt wird der Markt von Partnerkaufmann Tim Metlagel und seinem 28-köpfigen Team.

Im Eingangsbereich des Rewe-Marktes befindet sich die Bäckerei Huth aus Limburg mit einem Bistrobereich. Geöffnet ist der Vollsortimenter montags bis samstags von 7 bis 22 Uhr. Der neue Lebensmittelmarkt befindet sich in Limburg an der Bruder-Kremer-Straße 2+4 mit Zufahrt über die Frankfurter Straße.

Mit dem Satzungsbeschluss über den Bebauungsplan schuf die Limburger Stadtverordnetenversammlung 2017 Baurecht und noch im September 2017 begannen die Bauarbeiten für den Rewe-Lebensmittelmarkt und den Blumenladen.

3,5 Millionen Euro wurden insgesamt in das Projekt zur Nahversorgung investiert

Die Fertigstellung erfolgte bereits nach zwölf Monaten im September 2018. Insgesamt wurden 3,5 Millionen Euro in das Projekt investiert. Das Grundstück von 6000 Quadratmetern umfasst neben dem Markt und dem Laden 86 Parkplätze vor den Geschäften sowie 68 Parkplätze auf einem Parkdeck, welches sich auf dem Dach des Rewe-Lebensmittelmarktes befindet. Zwei Parkplätze stehen für Menschen mit Behinderung und zwei für Eltern/Kind-Parken ebenerdig vor den Geschäften zur Verfügung.

Durch die Nutzung der Dachfläche als Parkdeck konnte eine Einsparung beim Flächenverbrauch erreicht werden. Die Abwärme der verglasten Kühl- und Tiefkühlmöbel im Laden wird für die Raumheizung verwendet. Fossile Energieträger werden nicht benötigt. Der Markt braucht etwa 30 bis 40 Prozent weniger Energie als eine konventionell gebaute Immobilie. Auch das LED-Beleuchtungskonzept im Markt hilft Strom sparen.

Eine Besonderheit im Sortiment des neuen Marktes sind die „Landmarkt“-Produkte von regionalen Direktvermarktern. Die Auswahl erstreckt sich über alle Grundnahrungsmittel und reicht von Obst, Salat und Gemüse der Saison über Brot und Milchprodukte bis hin zu Wurst, Öl und Spirituosen.

Bei der Schaffung des neuen Lebensmittelmarktes und auch des Blumengeschäftes stellten die Verkehrserschließung mit Anbindung an die Frankfurter Straße, die Einbindung des Projektes in das Stadtviertel, ein ausreichendes Parkplatzangebot für Markt und Nachbarn sowie der Schallschutz zur Wohnbebauung die größten Anforderungen für die Entwicklung des Projekts dar.

Prokuristin Nina Hildebrandt von der Noll Baugesellschaft ist deshalb froh, dass nahezu zeitgleich mit dem Erstbezug von vier der 21 Einfamilienhäuser die Nahversorgung sichergestellt werde, die dann auch beim Bezug der drei Wohnkomplexe mit 51 Wohneinheiten im ersten Quartal 2019 bereits besteht. (red)