Auf dem Hain kehrt Sommer ein

Nach der Begrüßung durch Angela Zutt hielt Pfarrerin Cornelia Heynen-Rust einen Freiluftgottesdienst, umrahmt vom Gesang der Borussia Sängergruß, dirigiert von Dieter Kerz, der auch die Orgel spielte.

Nach dem Gottesdienst gab es Kaffee und Kuchen in der wunderbaren Atmosphäre unter den Bäumen des Hains. Pünktlich um 17.30 Uhr wurde das erste Fass selbstgebrauten „Craft-Bieres“ angezapft. Alexander Zech erläuterte kurz die Entstehungsgeschichte des Bieres und nach zwei Hammerschlägen durch Bürgermeister Björn Hartmann rief dieser „O-zapft is ..“ und spendierte die ersten 30 Liter.

Um 18.30 Uhr startete als Höhepunkt des Tages dann die Sängervereinigung mit einem „Best of Musicals, Movies & More“. Sie präsentierten aus dem 2017 aufgeführten Konzert die Highlights, wie ein „Udo Jürgens Medley“, „Fields of Gold“, „How deep is your love“, „Skyfall“. In der Pause ehrte der Vorsitzende des Natur- und Vogelschutzvereins, Alexander Zech die Sonnenblumenkinder.

Annabell Weidlein hat die größte Blume

Bei einer Aktion in der Kindertagesstätte „Rabennest“ hat der Verein mit den Kindern Sonnenblumen gesät. Die Pflanzen wurden von den Kindern gehegt und gepflegt. Die größten Sonnenblumen wurden prämiert. Annabell Weidlein mit belegte mit 209 Zentimetern den ersten Platz und bekam einen Eintrittsgutschein für die Lochmühle.

Nach der Pause brachten die Frauen der Sängervereinigung noch „Sister Act“ zu Gehör. Gemeinsam sang der Chor zum Abschluss „Lullaby of Broadway“, und „Thank you for the Music“. Das beleuchtete Blätterdach des Hains bildete dann die perfekte Kulisse für das Weinfest, das sich mit musikalischer Untermalung von DJ Johannes bis tief in die Nacht anschloss.

Die Veranstalter, Sängervereinigung Borussia Sängergruß Biskirchen mit der Vorsitzenden Angela Zutt und der Natur- und Vogelschutzverein Biskirchen mit dem Vorsitzenden Alexander Zech, freuten sich, dass bei herrlichem Wetter mehr als 350 Personen mitfeierten. Der Dank gilt allen Helfern, die dazu beitrugen, dass es ein vergnüglicher Tag und Abend wurde. (amb)