Auf den Geschmack kommen

brutzelsonntag In Herborn wird die Freiluftmarktsaison eröffnet

Vereine und Gastronomen kümmern sich am Sonntag von 12 bis 18 Uhr mit allerlei Gebrutzeltem aus Pfanne, Grill und Ofen um das leibliche Wohl der Besucher. (Archivfoto: Kordesch)

Herborn Vereine und heimische Gastronomen heizen am Sonntag, 8. April, in der Innenstadt ihre Pfannen, Grills und Öfen an. Denn der traditionelle Brutzel-Sonntag lädt zum Schlemmen und Shoppen sowie zum verkaufsoffenen Tag mit großem Frühlingsmarkt ein.