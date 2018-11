Auf den Spuren St. Martins

Breidenbach Zu einem der größten Martinsumzüge im Hinterland lädt das evangelische Kinder- und Familienhaus „maia“ in Breidenbach ein. Los geht es am Montag, 12. November, um 17 Uhr in der katholischen Kirche. Gegen 17.30 Uhr geht es dann in Richtung Hausbergplatz, wo wieder ein Lagerfeuer entzündet wird. Es gibt Getränke, Weckmänner und Schmalzbrote. (val)