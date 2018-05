Auf den Spuren von Hexen und Inquisitoren

. Dort begrüßte sie Stadtführer Sven Ringsdorf und führte sie in die Geschichte dieser Nacht ein. Die Walpurgisnacht, auch „Hexenbrennen“ genannt, geht zurück auf die Heilige Walpurga aus England, deren Gedenktag ab dem Mittelalter am 1. Mai begangen wurde. „Neun Tage vor dem Datum läuteten damals die Kirchturmglocken zur Abwehr der befürchteten Hexenumtriebe“, wusste der Stadtführer zu berichten. Der protestantische Pfarrer Johannes Coler schrieb 1603: „An diesem Abend pflegen Zauberer viel Teufelei zu treiben.“

Ringsdorf führte die Gäste zurück in jenes dunkle Zeitalter, das von harten Lebensbedingungen, kurzer Lebenserwartung, hoher Kindersterblichkeit, Hungernöten und Krankheitswellen geprägt war.

Bis zu 70 000 Menschen fielen hauptsächlich zwischen 1550 und 1650 der Hexenverfolgung zum Opfer. „Eine wahre Anleitung zur Verfolgung bot der berühmte „Hexenhammer“, ein schriftliches Werk von Heinrich Kramer aus dem Jahr 1486“, informierte Ringsdorf.

Auch im mittelhessischen Raum fand davon ausgehend Hexenverfolgung statt: In Herborn wurden 96 Menschen hingerichtet, ist in den Chroniken zu lesen. Dort bestand ein Ausschuss aus mehreren Männern, der jeder anonymen Anzeige nachspürte und jeden Verdacht den so genannten „Hexenkommissaren“ meldete. In der Regel wurden die gemeldeten Personen zunächst in den Hexenturm gesperrt, den es noch heute gibt, und anschließend auf einem Scheiterhaufen vor dem Stadttor verbrannt. Bei Geständnis konnte die Strafe in Enthauptung gemildert werden. Die Verfolgung traf zu 80 Prozent Frauen. Schon eine Warze oder ein Leberfleck konnten zum Scheiterhaufen führen.

Auf Zauberei stand der Tod

Die Hexenprozesse liefen alle nach dem gleichen Schema ab: Anklage, Inhaftierung, gütliche Befragung, Vorzeigen der Foltergeräte und peinliche Befragung.

Um zu überprüfen, ob jemand eine Hexe sein könnte, wandte man verschiedene Proben an, die regelmäßig zum grausamen Tod der Betroffenen führte wie etwa die Feuer- oder Wasserprobe.

Auch die kleinen Grafschaft Solms-Braunfels blieb nicht verschont von den harten Sitten- und Moralvorstellungen der Zeit ab dem ausgehenden Mittelalter: „Die strenge Kirchenordnung und das Solmser Landrecht gaben vor, was erlaubt und verboten war: Auf Zauberei stand der Tod, Unzucht wurde bestraft und Lästerei verfolgt“, zitierte der Stadtführer.

Zur Durchsetzung der neuen Gesetze schuf man neben Gefängnissen auch Galgen und Pranger. An diesen Pranger stellte Ringsdorf scherzhaft eine rothaarige Teilnehmerin. „Heute ist das für uns ein kurzer Spaß, früher war das eine unangenehme Tortur“, erklärte Ringsdorf.

Gleichwohl hätten viele Maßnahmen auch ihre Berechtigung gehabt: „Das Elend der Zeit trieb viele Menschen in ihrer Not in die Gesetzlosigkeit und Kriminalität! “, so Ringsdorf.

Die Hexenverfolgung in der Grafschaft Solms-Braunfels ist bisher nicht erforscht: „Wir wissen aber, dass die letzte Hinrichtung wegen Zauberei im Jahre 1718 in Gambach vollzogen wurde, welches seinerzeit zur Grafschaft Solms-Braunfels gehörte.“ Erst 1793 endete die Hexenverfolgung mit der letzten Hinrichtung einer Hexe in Südpreußen – in einer Zeit, in der Aufklärung und Liberalität in weiten Teilen der deutschen Gebiete längst zu neuen Wertevorstellungen und Gesetzeslagen geführt hatten.

Zum Abschluss der Themenführung kehrte die Gruppe in das Brauhaus Obermühle am Fuße des Schlossberges ein, wo eigens für die Premierenführung ein „Hexenmahl“ und dunkles Braunfelser Bier serviert wurde. (lr)