Auf der falschen Spur

Marburg Ein Zusammenstoß zwischen einem roten Mini Cooper und einem weißen Skoda Citigo am Dienstag, 13. November, gegen 20.35 Uhr, auf der Kreuzung an der Autobahnauffahrt Neue Kasseler Straße/Siemensstraße endete mit zwei leicht verletzten Fahrern und zwei erheblich beschädigten Autos. Die Verletzten wurden zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Nach bisherigen Ermittlungen kam der Skoda von der Autobahn und wollte geradeaus in die Siemensstraße fahren. Der 59 Jahre alte Fahrer aus Usingen ordnete sich aber auf dem Fahrstreifen für die Rechtsabbieger ein. Statt abzubiegen, fuhr er dann geradeaus über die Kreuzung und stieß dabei mit dem aus seiner Sicht von rechts kommenden Mini zusammen. Der Mini mit einer 29-jährigen Marburgerin am Steuer war auf dem Weg von Wehrda nach Marburg. Nach Zeugenaussagen zeigte die Ampel für den Mini Grün und die für den Geradeausverkehr von der Autobahn in die Siemensstraße Rot. (red)