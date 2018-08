Auf die Ranzen, fertig, los!

Marburg-Biedenkopf Ob die Schulranzen am ersten Schultag schon mit Büchern bepackt waren, ist nicht bekannt. Sicher ist, dass die Schultüten der Erstklässler zur Einschulung wieder prall gefüllt waren. 54 200 Erstklässler sind in Hessen in dieser Woche eingeschult worden, allein 1950 von ihnen im Landkreis Marburg-Biedenkopf. Auf den folgenden Seiten stellen wir die ABC-Schützen aus dem Hinterland vor. (bün/Foto: dpa)