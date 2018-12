Auf die Weihnacht einstimmen

Los geht’s um 16 Uhr in der Mehrzweckhalle in Herbornseelbach. Die Besucher dürfen sich auf eine Mischung aus altbekannten Melodien, neueren und eher unbekannteren Stücken zum Einstimmen auf die immer näher rückende Weihnachtszeit freuen.

Der Vorverkauf hat begonnen: Vorab gibt es Karten zum Preis von acht Euro für Erwachsene sowie für Kinder und Jugendliche von 7 bis 14 Jahren für vier Euro in Herbornseelbach im Musikhaus Bickel und in der Aartal-Apotheke sowie bei allen Mitgliedern des Orchesters. An der Abendkasse kostet der Eintritt für Erwachsene zehn Euro. (red)