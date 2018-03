Auf große Bilderreisen gehen

Für 16 Uhr ist der Bildvortrag „Die Anden – 7000 Kilometer längs durch Südamerika“ und für 20 Uhr „Irland – Zauber der grünen Insel“ geplant.

Karten kosten im Vorverkauf 11 Euro (Abendkasse 12 Euro) pro Vortrag. Ein Kombiticket für beide Vorträge kostet im Vorverkauf 20 Euro (Abendkasse 22 Euro). Kinder bis 14 Jahre haben in Begleitung der Eltern freien Eintritt. Karten gibt es im Rathaus Haiger und in der Buchhandlung Rübezahl in Dillenburg. Reservierungen sind unter (01 76) 38 55 08 72 sowie per E-Mail an mail(at)walter-steinberg.de möglich.

Nebelschwaden im Bergregenwald und Stätten der Inka sowie Steinzeitgräber und keltische Burgen

Die Anden gelten als das Rückgrat des südamerikanischen Subkontinents und gleichzeitig als eines der mächtigsten Gebirge dieser Erde. Bilder von vergletscherten Gipfeln unter tiefblauem Himmel, Nebelschwaden im Bergregenwald und Stätten der Inka warten unter anderem auf die Gäste. Beyer war sieben Jahre im Westen Südamerikas unterwegs und durchstreifte Venezuela, Kolumbien, Ecuador, Peru, Bolivien, Argentinien und Chile.

In der Bildpräsentation über Irland zeigt Beyer Bilder von vielfältigen Landschaften, Steinzeitgräbern, keltischen Burgen und klösterlichen Stadtbefestigungen. Irland verzaubert aber vor allem auch durch seine Mystik der Geschichte.

Nähere Infos gibt es unter www.die-welt-hautnah.de im Internet. (red)