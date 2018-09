Aufatmen und weitermachen

Viel Applaus gab es bei den zwei feierlichen Veranstaltungen, die die Friedhelm Loh Group zu Ehren ihrer Nachwuchskräfte bei Rittal in Herborn veranstaltete. So wich die Anspannung der letzten Wochen und Monate der Freude in den Gesichtern – sowohl bei der Absolventenfeier der Studierenden als auch bei der Zeugnisübergabe für die kaufmännischen und gewerblichen Auszubildenden. Rittal CEO Dr. Karl Ulrich Köhler ließ es sich nicht nehmen, den 16 Studium-Plus-Studenten persönlich zu gratulieren und auch CFO Andreas Huck beglückwünschte die 20 Gesellen und Kaufleute.

Neben feierlichen Worten hatten beide Veranstaltungen eines gemeinsam – nämlich die gute Nachricht: „Jeder von uns, der einen Job in der Unternehmensgruppe haben wollte, hat auch einen bekommen“, berichtete der Studierendensprecher Christian Droß. Grund genug für die Studium-Absolventen, stolz ihre schwarzen Hüte gen Himmel zu werfen. Begleitet vom hessischen Jugendsinfonieorchester erhielten sie ihre Zeugnisse und freuten sich über Ehrungen vom Top-Management. „Fachkräfte sind gefragter denn je. Sie haben mit Ihrem Studium einen wichtigen Grundstein für Ihre eigene Zukunft und die der Unternehmensgruppe gelegt“, gab Dr. Köhler den jungen Talente mit auf den Weg.

Auch die meisten der insgesamt 20 Auszubildenden haben ihren festen Platz bei Rittal, Loh Services, Stahlo, LKH oder Cideon gefunden. Bleiben durften alle – nur entschieden sich ein paar wenige, mit einem Studium oder Jobwechsel an ihre gute Grundlage anzuknüpfen. Die Feierstunde lässt alle – Azubis und Ausbilder – die anstrengende Phase der Prüfungsvorbereitung und höchster Konzentration vergessen. Unter den Auszubildenden sind für Guled Wali Adan und Solomun Maekele Gebregszabher die Zeugnisse etwas ganz besonderes. Die beiden jungen Männer hatten sich im Rahmen der Flüchtlings-Initiative für einen Ausbildungsplatz bei Rittal qualifiziert. Sie haben ihre Prüfung zum Maschinen- und Anlagenführer auf Anhieb bestanden und sind nun ausgebildete Fachkräfte.

Dem Nachwuchs schon sehr früh Verantwortung übertragen

„Auch wenn Sie erst am Anfang Ihrer Karriere stehen, scheuen Sie sich nicht davor, Ihre eigenen Ideen einzubringen“, appellierte Andreas Huck, Geschäftsführer bei Loh Services und CFO der Friedhelm Loh Group, bei der Zeugnisübergabe der Azubis. Die Industriekaufleute, IT-Spezialisten, technischen Gesellen und Fachkräfte für Lagerlogistik sollten sich nicht aufhalten lassen. Das passe zur Philosophie der Loh Group, denn dem Nachwuchs werde schon früh Verantwortung übertragen.

Nachwuchskräfte seien wichtig für die Zukunft der Friedhelm Loh Group, ging Regina Mundel, Leiterin der Personalentwicklung, auf die berufliche Weiterentwicklung ein. „Mit guter Bildung haben Sie den Grundstein dafür gelegt.“ Sie zeigte auf, dass Scheitern „ebenfalls zum Geschäft gehöre“, man aber mutig wieder aufstehen müsse. Die Friedhelm Loh Group biete ihnen Perspektiven an. „Lebenslanges Lernen bedeutet, neugierig und wissbegierig zu sein.“

Micha Herbert legte mit der Traumnote 1,0 den besten Abschluss unter den Studierenden hin. Er absolvierte den Masterstudiengang Ingenieurwesen. Die erfolgreichsten Bachelorabschlüsse schafften zudem Tanja Gräbener in der Betriebswirtschaftslehre und Julius Weber im Wirtschaftsingenieurwesen.

Die Jahrgangsbesten unter den Auszubildenden werden traditionell am Ende des Jahres bei der Jubilarveranstaltung der Friedhelm Loh Group feierlich bekannt gegeben. (red)