Aufstieg gelingt

Biebertal Am letzten Spieltag der Hessenliga Nord hat BouleBiebertal den Aufstieg geschafft: Bei Punktgleichheit stand zwar das Team aus Wörsdorf auf Platz eins. Doch auch der puntgleiche Zweite vom Dünsberg steigt damit auf. Der Biebertaler Kapitän Rolf Strojec würdigte den zweiten Platz als „tolles Saisonergebnis, das so weit oben nicht eingeplant war“. Nachdem die Saison in der Hessen-Liga für die Spezialisten beendet ist, kümmert man sich bei BouleBiebertal jetzt um das breite Feld der Anfänger und Interessierten: Am 23. September findet das nächste „Boule-Turnier für Alle“ am Bürgerhaus Bieber statt. (red/Foto: privat)