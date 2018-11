Aus Projektcor wird Institution

Vergangenen Sonntag fand im Sitzungssaal der Hospitalkirche die 70-Jahr-Feier der Akademie statt. Neben Ehrungen stand ein Dia-Vortrag im Vordergrund, der die Geschichte der Singakademie bebilderte. Die Vorsitzende des Vereins, Sandra Trense, erinnerte während des kurzweiligen Vortrags auch an verstorbene Mitglieder. Mit einem leckeren Buffet ließ man die Feier gemütlich ausklingen.

Vor etwas mehr als 70 Jahren, am 3. Januar 1948, wurde in der Wetzlarer Neuen Zeitung ein Aufruf zur Gründung eines Chores gestartet. Initiatorin war unter anderem auch Elsie Kühn-Leitz, die zu den Gründungsmitgliedern gehörte. Darin hieß es: „Aufruf zur Gründung eines Chores. Es ist geplant, zusammen mit dem Philharmonischen Chor Gießen und dem Orchester der Stadt Gießen zu Ostern 1948 Bachs ,Matthäuspassion‘ zur Aufführung zu bringen. Da es in Wetzlar keinen gemischten Chor gibt, der es sich zur ständigen Aufgabe macht, die Oratorien unserer großen Meister zu Gehör zu bringen, soll ein gemischter Chor gegründet werden, der frei von Konfession und Partei, sich die künstlerische Aufgabe, die bedeutendsten Werke der Chorliteratur aufzuführen; ...“

Es meldeten sich über 60 Sängerinnen und Sänger. Das Konzert war ein Erfolg, die Aktiven wollten weiter singen und man gründete am 5. April desselben Jahres die Singakademie. Als Dirigent wurde Adolf Schlemm angegeben. Allerdings lief das erste Konzert unter der Gesamtleitung von Ernst Cremer, der auch den Marburger Universitätschor leitete.

Cremer übernahm endgültig 1949 die Leitung des Chores, die er bis 1971 innehatte. Am Anfang wirkte der Chor regelmäßig bei den Industriefestspielen mit, unter anderem wurden „Nabucco“, „Fidelio“, „Die Meistersinger“, „Tannhäuser“ und „Aida“ einstudiert. Zu den bedeutendsten Ereignissen gehörte der Besuch in Avignon zur Überbringung der Städtepartnerschaft im Jahr 1958. 1971 wurde Walter Hamel neuer Chorleiter der Singakademie. Mit ihm begann die Kooperation mit dem Gießener Theater und dem Gießener Konzertverein.

123 Konzerte in Wetzlar, Gießen und Bad Hersfeld kamen unter Hamel zur Aufführung. Auf ihn folgten 1992–1994 Martin Gärtner, Andreas Ortwein und von 1995–1998 Bernhard Steiner. Mit ihm sang die Wetzlarer Singakademie die „Schöpfung“ von Haydn zum 50. Jubiläum. 1999 trat Jan Hoffmann die Nachfolge von Steiner an. Mit ihm wuchs die Wetzlarer Singakademie mit ihrem Partnerchor, dem Gießener Konzertverein, zu einem Oratorienchor zusammen, der mit knapp 80 Stimmen in der Lage ist, die großartigen Werke der Meister aufzuführen. 78 Konzerte wurden unter Leitung Hoffmanns aufgeführt. 340 Konzerte hat die Wetzlarer Singakademie in den 70 Jahren seit ihrer Gründung aufgeführt.

Der Geburtstag wird am nächsten Wochenende mit Konzerten in Gießen und Wetzlar gefeiert

Am 4. und 5. Dezember erklingt in Gießen im Stadttheater und in Wetzlar in der Kirche St. Walburgis die Messe „Gloria“ von Puccini und der Weihnachtliche Chorgesang von Felix Mendelssohn Bartholdy.

Die Singakademie sucht nach Verstärkung. Informationen unter www.wetzlarer-singakademie.de.