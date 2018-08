Aus dem Labyrinth wird wieder Rasen

Drei erlebnisreiche Labyrinth-Wochen sind mit dem Konzert von „Suka-Wave“ zu Ende gegangen. Versunken in die Klangwelten lauschte das Publikum den Künstlerinnen Susanne Ines Schmid und Katja Karla Leisen. Zur Kulisse wurden die Geräusche in der Colchester-Anlage: der Radfahrer, der die Kurve auf dem Kies scharf schneidet, schnatternde Enten, das raschelnde Gras, wenn sich die Sitznachbarin im Labyrinth bewegt ...

Reduzierung auf das Notwendigste ist für die Labyrinth-Frauen Leichtigkeit statt Einschränkung

All dies macht die Atmosphäre am Labyrinthplatz aus und die Frauen freuen sich, dass ihnen die Organisation der Labyrinth-Wochen mit Hilfe vieler helfender Hände erneut gelungen ist. Bei der Nachlese zogen sie ein positives Resumee: Die Reduzierung auf das Notwendigste wurde als angenehme Leichtigkeit empfunden. Es wurde deutlich, dass die Labyrinth-Wochen nicht durch Bauwagen, Zelte und Bühne bestimmt werden, sondern durch Menschen und Gespräche.

Und so wollen es die „Labyrinth-Frauen“ weiterhin halten: Sie planen auch für 2019 wieder öffentliche Veranstaltungen in der Colchester-Anlage und freuen sich über Unterstützung. Auch bis dahin sind Veranstaltungen geplant, um den Labyrinthplatz gebührend zu nutzen. Allen Interessierten steht das Labyrinth direkt an der Lahn, nahe der Hauser-Mühle zur Verfügung. Es bietet die Möglichkeit, diese uralte symbolische Form der Einkehr direkt zu erleben.

Öffentliche Veranstaltungen können über www.labyrinth-wetzlar.de bekanntgemacht werden. Das nächste Treffen der Frauen findet am 19. September 2018 um 19 Uhr im Haus der Jugend statt. Kontakt: info(at)labyrinth-wetzlar.de per Mail. (red)