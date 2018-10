Aus der Heimat, lecker und gesund

Unter dem Motto „Regional ist 1. Wahl!“ bietet der Bioladen „natur pur“ in Herborn (Westerwaldstraße 36) viele Waren von heimischen Erzeugern an. „Das bedeutet optimale Frische, kurze Wege, Transparenz und die Unterstützung der Bio-Landwirtschaft vor Ort“, betont Inhaberin Nicole Besserer. Darüber hinaus werde auch die Landschaftspflege als Kulturgut unterstützt, macht die Diplom-Ökotrophologin deutlich.

So umfasst das Sortiment Brot- und Backwaren der Marburger demeter-Bäckerei „Siebenkorn die Bäcker“ und der Schrot-Mühle aus Leun, die dem Bioland-Verband angehört. Die Eier bezieht „natur pur“ vom Biolandhof der Familie Büdenbender aus Haiger-Langenaubach. Und der Siegbacher Ziegenhof beliefert den Herborner Bioladen von Ende März bis November mit frischen Ziegenkäsespezialitäten aus Eisemroth.

„Wir sind auf der Suche nach weiteren Produkten aus der Region, um unser Sortiment auszubauen“

„Bienenhonig aus der Region beziehen wir von verschiedenen kleinen Imkerbetrieben aus dem Westerwald. Waldblüte, Sommertracht, Rapsblüte – da hat jeder Betrieb seine Spezialitäten“, weiß Nicole Besserer. Alle Honige tragen das Qualitätssiegel „Echter deutscher Honig“.

Das Rindfleisch stammt vom Biolandhof der Familie Büdenbender aus Langenaubach. Das Angebot reicht von Hackfleisch und Braten über Gulasch und Rouladen bis hin zu Suppenfleisch – und ist in der Tiefkühltruhe zu finden. Wurstspezialitäten vom Lamm liefert die Schäferei Lückhof in Manderbach, der Betrieb ist EG-Bio zertifiziert. „Die Schafe haben große Weideflächen rund um Frohnhausen zur Verfügung. Die Schlachtung und Verarbeitung erfolgt in Langenaubach“, erläutert die Inhaberin des Bioladens. Lammfleisch aus Manderbach gibt es auf Vorbestellung sowie in der Tiefkühltruhe.

Auch frische Brathähnchen gehören zum Angebot, sie kommen vom Biolandhof Henner Böhm in Ehringshausen. Das Geflügel wird frisch zu bestimmten Terminen geliefert, zudem ist in der Tiefkühltruhe ein kleiner Vorrat zu finden.

Bio-Mehle liefert Nathanael Doll aus Kördorf, der im Herbst 2017 die Justus Mühle im Rupbachtal wieder zum Leben erweckt hat. „Als Müllermeister führt er in der historischen Wassermühle ein altes und leider viel zu seltenes Handwerk weiter. So entsteht aus regional und biologisch angebautem Getreide in traditioneller Handwerkskunst und mit Wasserkraft Mehl in höchster Qualität“, unterstreicht Nicole Besser.

Die Bio-Öle im Sortiment von „natur pur“ stammen aus dem Westerwald. Ein kleines Familienunternehmen in Hundsangen presst wertvolle Pflanzenöle in Bio-Qualität. „Spezialisiert ist das Unternehmen auf ägyptisches Schwarzkümmelöl. Die Samen werden dafür direkt von einem Anbauer in Ägypten bezogen, zu dem mittlerweile eine langjährige Geschäftsbeziehung besteht“, erklärt die Ernährungswissenschaftflerin. Schwarzkümmelöl wird ungefiltert und gefiltert angeboten, daneben gibt es Premiumöle von der Naturmühle mevlana. „Wir sind immer auf der Suche nach weiteren Produkten aus der Region, um unser Sortiment weiter auszubauen“, hofft Besserer, noch mehr heimische Lieferanten für ihren Bioladen zu finden. (red/mr)