Ausflug führt nach Münster

Limburg-Weilburg Die Exkursion „Frieden. Wie im Himmel so auf Erden?“ der Kreisvolkshochschule Limburg-Weilburg führt am Samstag, 5. Mai, in das Museum für Kunst und Kultur nach Münster. Das Ideal einer aggressionsfreien Welt weckt Sehnsüchte, Hoffnungen und Bilder, die in Bildthemen wie „Das Goldene Zeitalter“ – Paradiesvorstellungen und Friedensutopien lesbar sind. Künstler wie Rubens, Goya, Picasso, Dix und Kolbe haben sich mit der Bedeutung von Frieden auseinandergesetzt. Eine Führung durch Münster gehört zum Programm. Busabfahrt ist um 8 Uhr am Busbahnhof in Limburg und um 8.30 Uhr am Busbahnhof in Weilburg.