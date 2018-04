Ausflug für die ganze Familie

Weilburg-Odersbach Der Kur- und Verkehrsverein Odersbach lädt für Sonntag, 22. April, zu einem Familienausflug in den Hessenpark und zur Saalburg ein. Busabfahrt ist um 9 Uhr am Dorfplatz. Im Hessenpark gibt es eine Führung und Mittagessen. Es folgt eine Führung durch das Römerkastell. Es gibt Kaffee und Kuchen. Die Teilnahme kostet 17,50 Euro. Kinder bis 14 Jahre zahlen nichts. Bis Donnerstag, 19. April, sind Anmeldungen in der Bäckerei Kremer möglich. (red)