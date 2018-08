Ausflug zum Hessenpark

Dillenburg-Oberscheld Der Seniorentreff Oberscheld unternimmt am 6. September (Donnerstag) eine Tagesfahrt in den Hessenpark nach Neu-Anspach. Abfahrt ist um 10 Uhr an der Bushaltestelle an der evangelischen Kirche. Das Programm sieht unter anderem die Besichtigung des Hessenparks, ein Mittagessen im Wirtshaus zum Adler sowie ein Besuch des Großen Feldbergs im Taunus vor.

Der Teilnahmepreis pro Person ist von der Teilnehmeranzahl abhängig und wird etwa 20 Euro betragen.

Anmeldungen nehmen Uwe Brückmann unter (0 27 71) 52 39 und Karin Mandura unter (0 27 71) 2 55 52 entgegen. (red)