Ausschüsse tagen

Der Bau- und Planungsausschuss berät mehrere Bauvorhaben. Am Mittwoch, 15. August, entscheidet das Gremium über den der Bebauungsplan „Im Bodenacker“ in Buchenau, den Bebauungsplan „L 3042 Marburger Straße/Lahnstraße“ und eine Änderung des Flächennutzungsplans sowie die Bauleitplanung im „Gewerbegebiet „Auf der Mühle“ in Holzhausen. Die Sitzung beginnt um 19 Uhr im Rathaus in Dautphe.

Der Ausschuss für Jugend, Senioren, Sport, Kultur und Soziales tagt am Donnerstag, 16. August. Die Fraktionen beraten über die Umsetzung der Ehrenamtspauschale. Die Sitzung beginnt um 18 Uhr im Rathaus in Dautphe. (red)