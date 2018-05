Ausschuss sagt Nein zum Kinderparlament

Die insgesamt vier Ausschussmitglieder von CDU und FWG stimmten mit Nein. Der Rathauschef hofft dennoch, dass sein Projekt, den Nachwuchs auf diese Weise in seiner Kommune mit den demokratischen Institutionen vertraut zu machen, von der Gemeindevertretung abgesegnet wird.

Vor der Abstimmung im Ausschluss hatte Schweitzer zahlreiche Argumente für die Einführung eines Kinder- und Jugendparlaments angeführt. Die Demokratie brauche Menschen, die Verantwortung übernehmen und sich einmischen. Demokratische Werthaltungen und Kompetenzen müssten früh gelernt werden, denn niemand werde als Demokrat geboren, erläuterte der Rathauschef.

„Wir in Bad Endbach werden in Zukunft selbst vermehrt Probleme haben, geeignete Kandidaten für unsere Parlamente zu finden“, sagte Schweitzer, „deshalb sollten wir uns schon früh damit beschäftigen, wie wir bei jungen Menschen das Interesse für kommunalpolitische Themen wecken können“. Kommunen seien das unmittelbare Lebensumfeld von Kindern und Jugendlichen. Hier könnten sie erleben, dass Entscheidungen, die sie betreffen, in politischen Aushandlungsprozessen mit anderen Interessensgruppen entstehen.

Mit der Einführung eines Kinder- und Jugendparlaments könnten die Politiker in Bad Endbach Vorreiter im Landkreis Marburg-Biedenkopf werden, betonte der Bürgermeister. Denn nicht nur dort, auch im gesamten politischen Abstimmungsprozess möchte Schweitzer die Mitspracherechte von Kindern und Jugendlichen erweitern und den Nachwuchs als „Experten ihrer eigenen Lebenswelt anerkennen“. Schließlich wüssten die Kinder selbst am besten, welches Spielgeräte beispielsweise auf ihrem Spielplatz fehlen und welcher Schulweg an welcher Stelle gefährlich ist.

Etat von 2000 bis 5000 Euro

Für das Projekt Kinder- und Jugendparlament ist auch ein eigener Etat von 2000 bis 5000 Euro vorgesehen, über den der Nachwuchs in seinen Parlamentssitzungen beraten und entscheiden könnte. Der zusätzliche Aufwand für die Wahlen zum Kinder- und Jugendparlament sowie die Einladungen zu den Sitzungen wäre für die Bad Endbacher Verwaltung kein Problem, versicherte Schweitzer. Außerdem sei eine enge Zusammenarbeit mit den Schulen in Hartenrod, Bottenhorn und Bad Endbach geplant. Hier sei er, so Schweitzer, auf großes Interesse und Begeisterung bei Lehrern und Kindern gestoßen. (pp)