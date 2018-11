Ausschuss will Akten einsehen

Zweimal hatten die Bad Endbacher Gemeindevertreter unter Ausschluss der Öffentlichkeit über den angedachten Grundstückstausch beraten. Eine Familie aus der Gemeinde suchte eine geeignete Fläche, um dort ein Haus bauen zu gehören. Ihr gehört ein Grundstück in Wommelshausen. Dies sei allerdings kurzfristig nur schwer bebaubar, heißt es.

Deshalb sollte, so der Plan, der Familie ein wertgleicher, wenn auch kleinerer Bauplatz in der Schillerstraße in Hartenrod zur Verfügung gestellt werden. Der Grundstückstausch kam dann aber doch nicht zustande. „Die Gemeindevertretung hat aufgrund von meiner Empfehlung eine ablehnende Beschlussfassung getroffen“, erklärte Bürgermeister Julian Schweitzer (SPD) auf Nachfrage dieser Zeitung.

Es geht um einen Haftpflichtschaden

Der von der FWG beantragte Akteneinsichtsausschuss soll nun unter anderem folgende Fragen klären:

Welcher Sachverhalt wurde der Haftpflichtversicherung zur Beurteilung eine Schadenshaftpflicht übermittelt und welche Stellungnahme hat die Versicherung abgegeben?

Wie wurden der Landkreis und das Regierungspräsidium in die Behandlung des Falls eingebunden und welche Stellungnahmen haben die Behörden abgegeben?

Welche Sachverhalte wurden dem Hessischen Städte- und Gemeindebund zur rechtlichen Beurteilung einer Schadenshaftpflicht übermittelt?

Welcher Schriftwechsel hat mit der Familie stattgefunden?

Die Mitglieder des Bad Endbacher Haupt- und Finanzausschusses sollen nun die Akten einsehen und dann dem Parlament einen Bericht vorlegen. (mi)