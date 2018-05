Ausstellung besuchen

Die Vernissage findet am Sonntag, 6. Mai, ab 11 Uhr statt. Der Eintritt ist frei. Zum Internationalen Museumstag am Sonntag, 13. Mai, bieten die „FotoFreunde“ ab 15 Uhr eine kostenfreie Sonderführung durch die Ausstellung an.

Zudem werden am 8. Juni (Freitag) anlässlich der „Nacht der Galerien und Museen“ im Stadtmuseum halbstündige „Live-Multivisionsvorträge“ der Fotokünstler gezeigt. (red)