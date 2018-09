Austausch mit Japan intensiviert

Die Vertreter aus der westjapanischen Region Kyoto statten auch der Technischen Hochschule Mittelhessen (THM) in Gießen und dem Unternehmen Schneider im Gladenbacher Stadtteil Frohnhausen einen Besuch ab.

Die Forscher wollen anhand der Praxis-Beispiele zum Thema Industrie 4.0 einen Vergleich zwischen Deutschland und Japan ziehen und dadurch Gemeinsamkeiten und Unterschiede hinsichtlich der Entwicklung von Technik und Geschäftsmodellen feststellen.

Den Praxisteil des Besuchsprogramms für die japanische Delegation organisierte das Regionalmanagement Mittelhessen mit seinen Partnern. Die Gruppe wurde von Regionalmanager Christian Piterek begleitet.

Bei Rittal, dem weltweit führenden Systemanbieter für Schaltschränke, Stromverteilung, Klimatisierung und IT-Infrastruktur, besuchte die Gruppe das Innovationcenter in Haiger und das Hauptquartier mit dem Showroom in Herborn. Im Innovationcenter konnten die Forscher den Prozess von der digitalen Planung eines Schaltschrankes über die automatische Produktion der Einzelteile bis zur IT-gestützten Montage des Endproduktes kennenlernen.

In Herborn stellten Thorsten Klaas und Volker Strauss das Unternehmen Rittal und die Einsatzfelder der Produkte vor.

An der THM Mittelhessen begrüßte Präsident Prof. Dr. Matthias Willems die Gäste. Aus der Perspektive verschiedener Fachdisziplinen präsentierten die Professoren Dr. Nils Madeja, Dr. Gerrit Sames und Dr. Diethelm Bienhaus den Forschungsstand zum Thema Industrie 4.0 an der THM. Anschließend stellte Prof. Dr. Christian Überall das interdisziplinäre Ausbildungskonzept der THM zur Digitalisierung vor. Dazu gehört auch die geplante „Smart Factory Mittelhessen“. Industrielle Arbeitsassistenzsysteme konnten die Besucher im „Smart Factory Lab“ der Hochschule kennenlernen.

Über den Stand von Industrie 4.0 in Japan berichtete Prof. Tsuyunori Sugimoto. Die Ergebnisse eines mehrjährigen Forschungsprojekts über die „japanische Sicht auf die Entwicklung der Industrie 4.0 in Deutschland“ trugen Tomohiro Hyodo und Shingo Nakamura vor.„Vielfältige Anknüpfungsmöglichkeiten für eine zukünftige Zusammenarbeit“ sieht Prof. Madeja. Die japanischen Wissenschaftler wollen im nächsten Jahr erneut an die THM kommen und luden ihre deutschen Kollegen zu einem Gegenbesuch ein.

Delegation ist nach einem Treffen bei Leica zum zweiten Mal im Kreis zu Gast

Bereits im Dezember 2017 besuchte die japanische Delegation erstmals die Region Mittelhessen. Das Regionalmanagement Mittelhessen organisierte damals einen Besuch bei der Leica Camera AG in Wetzlar und ein von Christian Piterek moderiertes Fachgespräch mit Prof. Dr.-Ing. Sven Keller von der Technischen Hochschule Mittelhessen und Dr. Eva-Maria Aulich vom Forschungscampus Mittelhessen zum Thema Industrie 4.0. In dem Treffen vereinbarten beide Seiten, in Kontakt zu bleiben und den Wissenstransfer zwischen den Hochschulen in Folgebesuchen auszubauen. (red)