Austoben bei Breakdance oder Mountainbiken

Am Dienstag, 9. Oktober, gibt es ein Schnuppertraining Breakdance. Die Teilnehmer des zweistündigen Probetrainings können mit Sixstep und Freeze anfangen und herausfinden, ob sie es mögen. Bei entsprechendem Interesse wird die Gruppe dienstags zur gleichen Zeit mit einem wöchentlichen Training weiter geführt. Die Kosten betragen fünf Euro.

Am Mittwoch, 10. Oktober, sind die Mountainbiker zum gemeinsamen Biken auf dem Flowtrail in Bad Endbach eingeladen. Treffpunkt ist um 11 Uhr am Café O-Läg in Gladenbach oder um 11.30 Uhr am Übungsparcours in Bad Endbach. Wer zum O-Läg kommt, kann mit im Bus hinfahren. Bis etwa 17 Uhr wird auf dem Flowtrail gefahren, gegen 13.30 Uhr ist eine Imbisspause vorgesehen. Die Teilnahme kostet fünf Euro. Neben Bikebekleidung werden ein gutes Mountainbike, Helm, Handschuhe und Brille benötigt.

Am Donnerstag, 11. Oktober, fahren die Mountainbiker zum Bikepark Winterberg. Gute Strecken, Lift, Pumptrack und eine kultige Atmosphäre machen das Biken in Winterberg aus. Der Spaß kostet 20 Euro. Empfohlen wird dringend ein vollgefedertes Mountainbike, zusätzlich zu Helm, Handschuhen und Brille sind auch Protektoren für Knie und Oberkörper, optional für Schienbeine und Ellenbogen sinnvoll. Protektoren und Bikes können auch vor Ort geliehen werden, müssen aber zusätzlich bezahlt werden.

Kosten von fünf bis 20 Euro pro Veranstaltung

Die Teilnehmer treffen sich um 9 Uhr am Café O-Läg, verladen die Bikes und fahren dann nach Winterberg. Fortgeschrittene Biker, die sich in Winterberg gut auskennen, können eigenständig biken, für die anderen gibt es eine Gruppe, die sich den Bikepark „erarbeitet“. Um 17 Uhr wird die Heimreise angetreten.

Alle Veranstaltungen sind auf der Website www.bsj.feripro.de aufgeführt und können nur da gebucht werden. Nach der Anmeldung ist der Veranstaltungspass anzufordern, und unterschrieben abzugeben. Erst nach Eingang der Anmeldung und des Teilnehmerbeitrages auf das Konto des bsj Marburg ist die Anmeldung verbindlich und der Teilnehmer hat seinen Platz sicher. Rückfragen beantwortet der Stadtjugendpfleger Karl Nickel, (01 57) 58 25 73 05, E-Mail: k.nickel(at)gladenbach.de. (red)