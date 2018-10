Austoben und Spaß haben auf dem Flowtrail

Beim Flowtrail lassen es sich jährlich hunderte Mountainbiker gut gehen und nutzen das Zusatzangebot des Shuttles. Rasante Abfahrten, riskante Kurvenmanöver und waghalsige Action stehen dann wieder auf dem Programm. Dabei haben die Biker die Wahl zwischen drei Abfahrtsstrecken.

Auf dem „Blue Track“ können Anfänger mit kleinen Jumps, Wellen und leichten Wurzelpassagen erste Erfahrungen sammeln. Fortgeschrittene kommen auf dem „Red Track“ auf ihre Kosten: Mit unter anderem leichten North-Shores und überrollbaren Sprüngen werden hier bereits bessere Kenntnisse in der Fahrtechnik vorausgesetzt. Nur Profis sollten sich hingegen auf die „Black Track“-Route mit über 100 Meter langen North-Shore-Elementen und vielen weiteren schwierigen Passagen wagen. Zwischendurch kann mit anderen Bikern gefachsimpelt werden. Der Skiclub Hartenrod bereitet den Lift für die Mountainbiker vor.

Der Lift läuft von 11 bis 16 Uhr

Die Anker, die im Winter die Skifahrer den rund 800 Meter langen Berg hochziehen, stehen dann den Bikern zur Verfügung. So können die Mountainbiker Kraft und Kondition für die anspruchsvollen Flowtrail-Abfahrten sparen. Der Lift läuft voraussichtlich von 11 bis 16 Uhr. Parkplätze sind am KSF-Zentrum und am Skilift vorhanden. Die Parkplätze der Lahn-Dill-Bergland sollten nicht genutzt werden.

Nach dem Shuttletag dürfen noch bis Donnerstag, 1. November, täglich von 9.30 bis 17 Uhr die Rundstrecken und die Flowtrail-Abfahrten befahren werden.

Diese sind auch ohne Lift zu bewältigen und auch die wachsende Zahl der E-Biker kommt auf den Pfaden bergauf und bergab auf ihre Kosten. (red)