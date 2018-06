Autoaufbrecher aktiv

Am Sonntag, 10. Juni verschafften sich Diebe am Schuhmarkt zwischen 1 und 4.30 Uhr Zugang in einen BMW Mini und stahlen eine Sonnenbrille „Ray Ban“. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 100 Euro.

Hinweise bitte an die Kripo Marburg unter (0 64 21) 40 60. (red)