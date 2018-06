Autos fahren anders

Marburg Wegen des Musikdämmerschoppens der Marburger Ketzerbachgesellschaft wird am Samstag und Sonntag (30.Juni/1. Juli) die Verkehrsführung in der Ketzerbach und in Zwischenhausen geändert. Die südliche Fahrbahn der Ketzerbach ist ab der Einmündung Zwischenhausen von Samstag 12 Uhr bis Sonntag 11 Uhr für Fahrzeuge gesperrt. Der stadteinwärts fließende Verkehr aus Marbach fährt durch Zwischenhausen – dazu wird die Einbahnstraßenregelung umgedreht. Parken auf der Ketzerbach ist ab Samstag 8 Uhr bis zur Aufhebung der Sperrung nicht möglich. (red)