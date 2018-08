B 3: SPD will nachts Tempo 80

Die Forderung eines zulässigen Höchsttempos von 80 beziehungsweise 60 auf der B 3 – wie es eine Bürgerinitiative, Agendagruppen und auch viele Stadtverordnete fordern – scheitert seit Jahrzehnten an den zuständigen Landesbehörden.

Auch Grüne drängten auf Limit

Die SPD-Fraktion startet einen neuen Anlauf für eine Geschwindigkeitsreduzierung – begrenzt auf spätabends und nachts. Ziel: Reduzierung des Lärms für Hunderte Stadtautobahn-Anwohner speziell in der Nordstadt, entlang der Uferstraße und am Ortenberg.

Auch die Grünen drängten in den vergangenen Jahren, sowohl als Teil der Stadtregierung als auch in der Opposition, immer wieder auf die Regelung 80 / 60, konnten das Anliegen aber auch in der Amtszeit eines Grünen-Parteikollegen als Verkehrsminister in der Landesregierung (Tarek Al-Wazir) nicht durchsetzen.