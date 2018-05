B3-Abfahrt Gisselberg gibt es ab sofort nicht mehr

Am Montag, 28. Mai, hat der Rückbau des B 3-Anschlusses zwischen Gisselberg und Niederweimar begonnen. Als erste Baumaßnahme wird auf der Südspur der B 3 mit dem Rückbau der Inselfläche und der Herstellung des durchgehenden Standstreifens begonnen, teilte Hessen Mobil mit.

Ab voraussichtlich Mitte Juni erfolgt dann der Abbruch der maroden Betonbrücke über die Main-Weser Bahnstrecke. Hierfür muss der darunter laufende Teil der Kreisstraße voll gesperrt werden.

Der Verkehr wird in dieser Zeit auf dem Zweig der Straße, der aus dem Marburger Stadtteil nach Niederweimar führt, in beide Fahrtrichtungen mit einer Geschwindigkeitsbeschränkung am Baustellenbereich vorbeigeführt.

Vollsperrungen kommen im Sommer

Die Markierungen hierfür wurden ebenfalls am Montag schon auf die Fahrbahn gemalt.

Im weiteren Zug der bis Oktober geplanten Baumaßnahmen ist eine Streckenerneuerung zwischen Niederweimar und Gisselberg und in der gesamten Ortsdurchfahrt von Gisselberg vorgesehen. Hierbei werden im Laufe der Arbeiten die Verkehrsführungen angepasst, die überwiegend unter halbseitiger Sperrung mit Ampelregelung durchgeführt werden, so Hessen Mobil.

Die Gesamtkosten der Bauarbeiten in Höhe von 2,2 Millionen Euro trägt der Bund.

Bei fortschreitenden Bauarbeiten wird es zu zeitlich begrenzten Vollsperrungen kommen. Das wird dann auch die Buslinien 383 betreffen.

Darüber hinaus wird in diesem Zuge ein Pendlerparkplatz im Bereich des Kieswerks Niederweimar gebaut. Die Maßnahmen sind noch Restabwicklungen aus den Planfeststellungsverfahren zum B 3-Lückenschluss und der B 255-Ortsumgehung Nieder- und Oberweimar. (ll)