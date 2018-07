Baby sitzt im Auto fest

Am Mittwochmittag wurde die Feuerwehr Niederbrechen alarmiert zur Personenrettung aus einem Auto. Ein 14 Monate altes Kind hatte sich im Auto mit dem Schlüssel selbst eingeschlossen. Die Feuerwehr öffnete die Seitenscheibe auf der Fahrerseite, gelangte so an Schlüssel und Kind, so dass dieses aus der misslichen und bei diesen Temperaturen hochgefährlichen Lage gerettet werden konnte. Nach kurzer Untersuchung durch die Besatzung des Rettungswagens konnte das Kind den besorgten Eltern übergeben werden. (ehr)