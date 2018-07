Bach bis Young erklingen an der Klais-Orgel

Dillenburg Das vierte Konzert der Reihe „Dillenburger Orgelsommer“ gestaltet der Haigerer Organist Joachim Raabe am Sonntag, 15. Juli. Beginn des 30- bis 40-minütigen Konzerts ist um 16 Uhr in der katholischen Pfarrkirche Dillenburg.

An der Klais-Orgel spielt Raabe Werke von Johann Sebastian Bach, John Stanley, Felix Mendelssohn Bartholdy, Josef Gabriel Rheinberger und Gordon Young. Joachim Raabe studierte Katholische Kirchenmusik, arbeitete als Hauptamtlicher Kirchenmusiker im Bistum Limburg und ist seit 2015 Lehrer im Vorbereitungsdienst des Landes Hessen am Johanneum-Gymnasium in Herborn. Im Anschluss besteht die Möglichkeit, an einer Kirchenführung teilzunehmen. Um eine Spende wird gebeten. (red)