Bachchor im Schloss

Marburg Wie filigran und ausbalanciert ein Männerchor klingen kann und wie vollständig, ausgewogen und vielschichtig ein Frauenchor, will der Marburger Bachchor unter Leitung von Nicolo Sokoli zeigen. Unter dem Motto „Rendezvous“ lässt der Chor zunächst Werke für Männer- und Frauenchor erklingen, um sich im dritten Teil des Abends Stücken zu widmen, in denen die Stimmgruppen kompositorisch blockweise ineinander verzahnt zu Wort kommen. Das Programm umfasst unter anderem Werke von Felix Mendelssohn Bartholdy, Carl Orff, aber auch Lieder der Comedian Harmonists und Frank Sinatras. Die Konzerte am 9. Juni ab 19 Uhr und am 10. Juni ab 18 Uhr finden im Fürstensaal des Marburger Schlosses statt. Karten zu 18 Euro gibt es unter (01 60) 97 56 85 22, E-Mail: karten@marburger-bachchor.de, bei der Marburg Stadt und Land Tourismus (Biegenstraße 15) und an der Abendkasse.