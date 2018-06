Bad Endbach stimmt für Entschuldung

Alle Mitglieder der drei Fraktionen in der Gemeindevertretung votierten für die Teilnahmen an der Hessenkasse. Für das Programm des Landes hatte sich bereits der Haupt- und Finanzausschuss ausgesprochen.

Für die Hinterlandkommune geht es um eine Summe von 700 000 Euro an sogenannten Kassenkrediten, die von der Hessenkasse übernommen werden. Die Hälfte davon bekommt die Gemeinde vom Finanzministerium als Unterstützung. Die restlichen 350 000 Euro müssen über einen Zeitraum von knapp zwei Jahren an die Hessenkasse zurückgezahlt werden. Eventuelle Zinsen übernimmt die Hessenkasse und nicht die Gemeinde.

Die Gemeinde Bad Endbach hatte zum Stichtag 31. Dezember 2017 Kassenkredite in Höhe von vier Millionen Euro. Dem standen liquide Mittel in Höhe von 2,1 Millionen zur Verfügung. Von den Kassenkrediten wurden 1,2 Millionen an den Eigenbetrieb „Kur-Tourismus-Energie“ weitergeleitet, daher werden für das Entschuldungsprogramm „nur“ die verbleiben 700 000 Euro angerechnet. Dafür bekommt die Gemeinde noch einen Investitionszuschuss von 1,8 Millionen Euro.

Parzelle wird an Anlieger verkauft

Neben dem Entschuldungsprogramm stand ein zweiter Punkt auf der Tagesordnung des Parlamentes. Bei lediglich einer Enthaltung stimmten die Gemeindevertreter für die Entwidmung eines Weges hinter dem Gemeindezentrum „Jeegels Hoob“ in Hartenrod. Anschließend soll die kleine Parzelle an die direkten Anlieger verkauft werden, die dort ihre Scheune zu einer Wohnung umbauen möchten. (pp)