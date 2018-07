Bad könnte von „Swim“ profitieren

Zwar sei noch keine konkrete Maßnahme für 2019 vorgesehen, sagte Bürgermeister Kremer. Aber die Stadt habe sich zumindest schon mal für das Schwimmbadinvestitionsprogramm („Swim“) des hessischen Innenministeriums angemeldet.

Das Förderprogramm habe ein Gesamtvolumen von 50 Millionen Euro für die nächsten fünf Jahre, sagte Kremer.

„Es geht jetzt erst einmal darum, dass unser Name beim Ministerium auftaucht“, betonte der Rathauschef. Dadurch solle sichergestellt werden, dass die zur Verfügung gestellten Mittel nicht aufgebraucht werden, ohne dass Gladenbach davon für das Weidenhäuser Freibad profitiert.

Davon unberührt hat die Stadtmarketing, Energie und Bäder (SEB) Gladenbach GmbH in ihrem Haushalt bereits 10 000 Euro für die Erstellung eines Konzepts zur Sanierung des Freibads in Weidenhausen bereitgestellt, teilte Kremer weiter mit. Dieses Konzept könnte dann möglicherweise als Grundlage für eine Förderung durch das „Swim“-Programm genutzt werden, so der Bürgermeister im Parlament.