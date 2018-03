Bäume richtig schneiden

Gladenbach-Mornshausen Der Obst- und Gartenbauverein Mornshausen a.S. führt an zwei Samstagen, 10. und 24. März, ab 13 Uhr Baumschnittkurse auf der Streuobstwiese „In der Hoor“ durch. Zugleich lädt der Verein an diesen Tagen Mitglieder und Interessierte zu Pflegearbeiten an den Bäumen ein. Dafür ist Schnittwerkzeug mitzubringen. Beginn ist hier um 9 Uhr. (red)